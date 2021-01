Usa: “Wsj”, richiesti test Covid negativi a viaggiatori internazionali in arrivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti intende rendere obbligatorio per tutti i passeggeri delle compagnie aeree internazionali di presentare all’arrivo nel Paese la certificazione di negatività al test per il Covid-19, da effettuarsi prima dell’imbarco verso gli Usa. Lo riferisce il “Wall Street Journal”, citando fonti vicine al dossier. I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) stanno pianificando di emettere un’apposita ordinanza dopo settimane di discussioni tra le agenzie federali e la task force anti-coronavirus della Casa Bianca. L’iniziativa, secondo le fonti del “Wsj” dovrebbe entrare in vigore il 26 gennaio. Il 24 dicembre l'amministrazione del presidente Donald Trump ha introdotto l’obbligatorietà di sottoporsi al test anti-Covid per i viaggiatori provenienti dal Regno Unito, a seguito della diffusione della cosiddetta “variante inglese” del coronavirus.(Nys)