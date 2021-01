Anzio: Fazzone (FI), Gualtiero Walter Di Carlo entra in Forza Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accolgo con estremo piacere la scelta di entrare a far parte di Forza Italia del consigliere comunale di Anzio Gualtiero Walter Di Carlo. Una persona estremamente preparata, che ama la sua città ed ha sempre posto l'interesse e il benessere dei cittadini al primo posto in ogni sua azione". Lo dichiara in una nota il senatore e coordinatore regionale di Forza Italia Lazio, Claudio Fazzone. "Con la sua adesione a Forza Italia - aggiunge - il nostro partito non solo cresce ma implementerà ulteriormente la capacità di recepire e dare risposte alle esigenze della comunità che con orgoglio rappresenta anche in consiglio comunale. In tale contesto non posso che apprezzare e ringraziare anche il sindaco Candido De Angelis che ha scelto, nell'ottica di un rafforzamento dell'attività programmatica, di investire su Forza Italia inserendo Gualtiero Walter Di Carlo nella squadra di giunta,certo che potrà contribuire ad assicurare alla città e ai cittadini lo sviluppo che meritano".(Com)