Roma: Raggi, per città 10 anni di investimenti con Recovery, Giubileo ed Expo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se Roma sarà "in grado di cogliere gli investimenti e le opportunità del Recovery fund, del Giubileo 2025, della candidatura che abbiamo presentato al Governo per ospitare Expo 2030 credo che si apriranno 10 anni di grandi opportunità per la città. Potremmo recuperare quel gap infrastrutturale di cui spesso ci lamentiamo". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi intervenendo durante l'Assemblea capitolina dedicata alla mozione bipartisan, a prima firma del presidente M5s dell'Aula Marcello De Vito, che chiede più poteri e risorse per Roma. "Sui fondi del Recovery fund si sentono levare molte voci. Abbiamo presentato richieste per 25 miliardi su 159 progetti suddivisi tra mobilità, digitalizzazione, servizi al territorio, infrastrutture - ha spiegato Raggi -. Stiamo lavorando per poter ottenere una parte dei fondi su quei progetti. Io non posso credere che nessuno di quei progetti troverà accoglimento da parte del governo". (Rer)