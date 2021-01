Sanità: Lega, grande soddisfazione per via libera Camera a mozione centrodestra su Sla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata della Lega Arianna Lazzarini, prima firmataria della mozione del centrodestra sulla Sclerosi laterale amiotrofica, esprime "grande soddisfazione per l'approvazione - continua in una nota - della nostra mozione a mia prima firma sulla Sla, presentata a novembre 2019 e sottoscritta da tutto il centrodestra". La parlamentare aggiunge: "Abbiamo impegnato il governo a sostenere e valorizzare i caregiver familiari e ad attivare una serie di misure non più rinviabili: riconoscimento formale del loro ruolo e del loro valore sociale, congedi e indennità speciali fino al superamento definitivo dell'emergenza Covid, istituzione di un fondo specifico per i malati di Sla, semplificazione della burocrazia. A questi angeli invisibili, a fianco dei pazienti h24 per 365 giorni all'anno - conclude l'esponente leghista -, vanno date risposte concrete e subito".(Rin)