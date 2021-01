Tunisia: Covid, annunciata serrata di quattro giorni dal 14 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute della Tunisia, Faouzi Mehdi, ha annunciato oggi durante una conferenza stampa una nuova serrata totale di quattro giorni, a partire da giovedì 14 gennaio, per contrastare la diffusione del coronavirus. Le autorità sanitarie hanno inoltre deciso che il coprifuoco sarà in vigore dalle 16:00 alle 6:00 per i settori essenziali, non coinvolti nella chiusura generale. Nello stesso quadro sono state adottate altre misure, in particolare la sospensione dei corsi, a partire da domani, e il divieto di mangiare seduti in bar e ristoranti. Il dicastero tunisino ha annunciato inoltre un ritorno al sistema di lavoro per gruppi nell’amministrazione pubblica, facendo appello alle imprese private affinché adottino, per quanto possibile, il lavoro da remoto. (Tut)