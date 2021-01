Paesi Bassi: Covid, premier Rutte annuncia estensione serrata fino al 9 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dei Paesi ha deciso di estendere la serrata fino al 9 febbraio prolungandolo così di 3 settimane. Lo ha annunciato il premier Mark Rutte in conferenza stampa. Il capo del governo olandese ha annunciato che ci sarà un sostegno supplementare per le imprese. “Non possiamo togliere tutto il dolore agli imprenditori. È importante ottenere più posti di lavoro possibile durante la crisi". Tuttavia, secondo il primo ministro, non è possibile dire fino a quando il blocco delle attività resterà in vigore. “Lo facciamo passo dopo passo. Il 2 febbraio vedremo cosa è possibile per il 9 febbraio. Perché può svilupparsi rapidamente", ha aggiunto Rutte spiegando che per le scuole "non cambierà nulla", ma che governo verificherà se le scuole primarie e le strutture per l'assistenza all'infanzia potranno essere riaperte il 25 gennaio. Secondo Rutte, la chiusura delle scuole causa molti problemi. “Soprattutto per i bambini vulnerabili per i quali c'è il rischio di svantaggio di apprendimento", ha sottolineato.(Beb)