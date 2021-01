Regno Unito: Johnson definisce "demenziale" la medicina tradizionale cinese, "ha scatenato la pandemia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico, Boris Johnson, in un incontro virtuale tra diversi leader mondiali per il One Planet Summit sulla biodiversità, ha definito la medicina tradizionale cinese come "demenziale", accusandola di aver scatenato la pandemia. Il primo ministro si è scagliato contro "coloro che sminuzzano le scaglie di un pangolino" per farne una pozione per aumentare la virilità, ragione considerata una delle principali alla base del traffico illegale del mammifero in Cina. Johnson ha affermato che "la pandemia è stato il prodotto di uno squilibrio nella relazione dell'uomo con il mondo naturale", paragonandola all'epidemia che colpì i greci nel primo libro dell'Iliade. La Cina era rappresentata al summit dal vice-primo ministro Han Zheng. Il Paese asiatico ha prontamente ribattuto alle considerazioni del primo ministro britannico, affermando per bocca del portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian che "non c'è spazio per le speculazioni e le enfatizzazioni, perché queste potrebbero solo danneggiare la cooperazione internazionale".(Rel)