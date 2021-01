Roma: Assemblea capitolina chiede poteri e fondi speciali per la Capitale, ok da Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea capitolina ha approvato con 29 voti favorevoli e un astenuto una mozione a prima firma del presidente dell'Aula, Marcello De Vito, e sottoscritta da tutti i gruppi consiliari, che invita la sindaca di Roma, Virginia Raggi, e la giunta "ad avviare, di intesa e con il coinvolgimento del presidente della conferenza dei capigruppo e dei presidenti delle forze politiche che la compongono, un tavolo istituzionale sulla riforma dei poteri, delle risorse e delle funzioni di Roma Capitale". Ad astenersi dalla votazione la consigliera M5s Agnese Catini. La mozione si inserisce nel dibattito sul riconoscimento da parte del governo di poteri e fondi speciali per Roma in quanto Capitale d'Italia e muove principalmente da alcune considerazioni tra cui la constatazione che "la legge di bilancio non ha visto al suo interno specifici impegni in favore di Roma Capitale" e che "l'amministrazione capitolina ha dinanzi sfide importanti su temi quali il Recovery fund, il Giubileo 2025 e l'Expo 2030 che potrebbero mutare il volto della città se Roma fosse dotata dei poteri e delle risorse economiche e strumentali necessari". Accanto a questo l'atto sottolinea che "il momento storico che stiamo vivendo ha acuito le già persistenti difficoltà che Roma Capitale si trova ad affrontare quotidianamente nel governo di un territorio che deve erogare servizi (come la gestione dei rifiuti, l'organizzazione dei trasporti e il mantenimento dell'ordine pubblico) per una quantità di utenti di gran lunga maggiore rispetto a quella dei propri residenti, considerato sia il transito delle oltre 300 mila persone che vi si recano per lavoro ogni giorno, sia dei 15 milioni di turisti all'anno, richiamati dall'incommensurabile patrimonio storico, artistico e ambientale della città".(Rer)