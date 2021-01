Usa: assalto al Congresso, partite le prime due incriminazioni federali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono partite oggi dal dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti le prime due incriminazioni federali per i fatti del Campidoglio, dove mercoledì 6 gennaio un gruppo di sostenitori del presidente Donald Trump ha fatto irruzione per interrompere la certificazione del voto elettorale del 3 novembre 2020. Lo riferisce la “Cnn”, precisando che uno di loro risponde al nome di Lonnie Leroy Coffman, un cittadino dell’Alabama accusato di aver utilizzato un furgone per portare esplosivi artigianali, armi da fuoco e munizioni sul teatro degli scontri, durante i quali hanno perso la vita cinque persone. Coffman, attualmente detenuto, deve rispondere di 17 capi di imputazione, in particolare per il possesso di armi non dichiarate. Il secondo incriminato Mark Jefferson Leffingwell, accusato di aggressione ai danni di un agente federale e di essere entrato consapevolmente in un luogo pubblico soggetto a limitazioni di ingresso. In tutto sono 20 gli imputati per i fatti di Capito Hill.(Nys)