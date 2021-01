Germania: Covid, confermato primo caso di variante sudafricana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo caso di variante sudafricana del coronavirus, la B.1.351, è stato confermato in Germania. A essere contagiata è una famiglia del circondario di Zollernalb, in Baden-Wuerttemberg. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il nucleo familiare era rientrato dal Sudafrica il 13 dicembre scorso. All'ingresso in Germania, tutti i componenti della famiglia si sono posti in quarantena e hanno effettuato i test Pcr per il Covid-19, con esito negativo. Probabilmente, l'infezione non è stata rilevata perché, nella prima fase di incubazione, la carica virale era ancora bassa. Secondo i medici, i test Pcr utilizzati in Germania dovrebbero essere in grado di scoprire anche la mutazione B.1.351 del coronavirus. (Geb)