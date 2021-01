Imprese: 10 manager indagati per tangenti, per la procura di Milano Leonardo è parte offesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In totale gli indagati sono 14 persone fisiche e tre le società ai sensi della legge 231/01 sulla responsabilità amministrativa degli enti. Secondo le indagini dei finanzieri, i fondi illeciti per le dazioni corruttive sarebbero stati creati attraverso uno schema con al centro diverse società off-shore e il servizio Google Pay per schermare i passaggi di denaro. In particolare, i dirigenti indagati di Trans-Part srl, gruppo attivo nella fornitura di parti, materiali ed equipaggiamenti destinati al settore militare, spazio e avionica, avrebbero attribuito sei milioni di euro, ovvero parte proventi ricevuti per le commesse lecite, a una consociata statunitense. Questi fondi - stando alle analisi sui flussi finanziari - sarebbero stati a loro volta fatti transitare in assenza di giustificazioni contabili su tre società off-shore con sede rispettivamente a Panama, Irlanda e Regno Unito. Tra il 2017 e il 2019 i dirigenti di Trans-Part per far rientrare questi fondi in Italia si sarebbero serviti di due esperti in riciclaggio che avrebbero utilizzato la piattaforma che gestisce i servizi di pagamento del colosso di Mountain View. Gli inquirenti avrebbero accertato almeno 25 operazioni per un totale di 400 mila euro. Le società indagate, oltre a Trans-Part srl, sono Google Payments Limited e Google Ireland Limited, società che in fasi diverse gestiscono il servizio di pagamento online e offline del gruppo. (Rem)