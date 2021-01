Usa: assalto al Congresso, leader Dem al Senato chiede divieto di volo per facinorosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader democratico al Senato degli Stati Uniti, Chuck Schumer, ha chiesto che chiunque abbia preso parte all'assalto contro il Campidoglio del 6 gennaio scorso sia inserito nella "no-fly list", cioè la lista dei cittadini a cui e vietato viaggiare in aereo, stilata dall'Amministrazione per la sicurezza dei trasporti. Lo riferisce la "Cnn", precisando che si tratta di un'iniziativa intesa come deterrente per possibili minacce future. "Questi individui sono una minaccia per la patria - ha detto Schumer - il minimo che possiamo fare è rendere più sicuri i cieli". Mercoledì scorso un gruppo di sostenitori del presidente Donald Trump ha fatto irruzione al Campidoglio per interrompere la certificazione del voto elettorale del 3 novembre 2020. Negli scontri che hanno fatto seguito all'assalto hanno perso la vita cinque persone. (Nys)