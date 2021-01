© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se salta il governo Conte, il fronte progressista non c'è più". Lo ha affermato Andrea Orlando, vice segretario del Partito democratico, che intervenendo ha "Otto e mezzo" su La7, ha sottolineato che "se franasse questa esperienza di governo, riproporla sarebbe difficile. Per questo penso che, per quanto possa avere i suoi limiti, questo esperimento vada sostenuto". (Com)