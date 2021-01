Governo: Orlando (Pd), escludo nostro appoggio ad esecutivo unità nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Escludo totalmente il nostro appoggio a un governo di unità nazionale. Dovremmo gestire i fondi europei con questa destra antieuropea e una pandemia con questa destra negazionista. E' già difficile con questa coalizione, figuriamoci con una in cui ci sono delle distanze simili". Lo ha ribadito oggi il vice segretario del Partito democratico, Andrea Orlando, che ad "Otto e mezzo" su La7 ha aggiunto: "O Conte o il voto? Noi pensiamo che Conte sia il punto di equilibrio più avanzato di questa coalizione così composita, tutte le altre soluzioni non tengono e alle elezioni spesso ci si va non perché qualcuno le voglia ma perché ci si finisce". (Com)