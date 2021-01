Governo: Orlando (Pd), ora serve ricucire piuttosto che acuire distanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se dipendesse dal Partito democratico, quella di stasera "non sarebbe l'ultima del governo Conte". Così Andrea Orlando, vice segretario del Partito democratico, ospite ad "Otto e mezzo" su La7. Se palazzo Chigi e il Movimento 5 stelle "dicono mai più con Renzi se Italia viva fa cadere il governo, io dico che in politica non si può mai dire mai, tante volte abbiamo visto partiti dire che non avrebbero fatto alleanze politiche che poi hanno fatto. Ma adesso serve ricucire piuttosto che acuire le distanze". Ad ogni modo "la responsabilità è di chi produce la crisi. Io auspico che si ritorni a dove si è determinato il corto circuito. Certo, se ti alzi dal tavolo, le risposte non arrivano. Se ci rimani, arrivano. Ma sono frutto del confronto, non dello spirito santo". "Noi - ha ricordato - abbiamo sempre fatto delle critiche al governo, è inevitabile che succeda in un governo di coalizione e mi sembra che siano sempre state fondate. Ma non penso sia stata una scelta contro Conte, le nostre osservazioni sono servite a rinforzare il governo. Tant'è che sono state ricevute. Ad esempio, ci fu tensione tra noi e Conte quando chiedemmo misure più restrittive per affrontare la pandemia. Ma avevamo ragione e grazie al confronto anche con l'altra compagine di governo siamo andati avanti, rendendole più efficaci", ha concluso. (Com)