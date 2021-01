Ristori: Lega, Catalfo non si confonda, anno bianco autonomi è nostra proposta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anno fiscale bianco per gli autonomi. Fa piacere che il ministro Catalfo faccia propria una proposta dalla Lega, spiace però che la spacci e se la venda come una sua idea. Fa niente". Così in una nota i deputati della Lega Massimo Garavaglia e Claudio Durigon, che aggiungono: "Ricordiamo solamente al ministro che sono mesi che la Lega si batte per chiedere l'anno bianco contributivo per gli autonomi. Prima quindi di appropriarsi soluzioni proposte da altri, invitiamo il ministro ad andarsi a rivedere il nostro emendamento alla manovra in cui chiedevamo lo stop al pagamento dei contributi previdenziali per le partite iva. Che guarda caso è lo stesso per cui lei oggi si vanta di portare avanti", concludono i due parlamentari.(Com)