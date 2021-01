Difesa: Guerini, cordoglio per morte appuntato comando provinciale Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha testimoniato "cordoglio e vicinanza alla famiglia dell'appuntato scelto con qualifica speciale Alessandro Cosmo, un valoroso Carabiniere che ha dedicato la sua vita al servizio delle Istituzioni e dei cittadini". Il militare, morto per coronavirus prestava servizio presso il Comando Provinciale di Latina. "Il Governo e tutta la famiglia della Difesa si stringono all'Arma dei Carabinieri che oggi piange la scomparsa di un servitore dello Stato. Un plauso a tutti gli uomini e donne dei Carabinieri, delle Forze Armate e Forze dell'Ordine impegnati silenziosamente, in Italia e all'estero, al servizio del Paese in un momento delicato a causa dell'emergenza sanitaria" ha concluso il ministro. L'appuntato scelto qualifica speciale Alessandro Cosmo di 53 anni, entrato nell'Arma nel 1988, ha lasciato la moglie e tre figli di 27, 24 e 12 anni. (Com)