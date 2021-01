Imprese: Banco Bpm conclude collocamento emissione At1 per 400 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banco Bpm ha annunciato di aver portato a termine con successo l’emissione di uno strumento perpetuo additional tier 1 per un ammontare pari a 400 milioni di euro, destinata agli investitori istituzionali. Stando al relativo comunicato stampa, l’operazione s’inserisce nell’ambito dell'efficientamento della propria struttura di capitale e consente di raggiungere il target di capitale tier 1 del Gruppo, portando ad un ulteriore rafforzamento della posizione patrimoniale. I titoli, emessi alla pari, pagano una cedola fissa semestrale, non cumulativa, pari al 6,5 per cento e potranno essere richiamati dall'emittente a partire dal 19 gennaio 2026, e successivamente ogni 6 mesi. In caso di non richiamo, prosegue la nota, la nuova cedola a tasso fisso sarà determinata sommando lo spread originario al tasso mid swap in euro a cinque anni da rilevarsi al momento della data di ricalcolo, e resterà fissa per i successivi cinque anni. Il pagamento della cedola è totalmente discrezionale e soggetto a talune limitazioni. Il titolo prevede poi il meccanismo di riduzione a titolo temporaneo del valore nominale qualora il coefficiente Cet1 del Gruppo scendesse al di sotto del 5,125 per cento. Gli investitori che hanno partecipato all’operazione sono principalmente asset manager (70 per cento), hedge funds (16 per cento) e banche (10 per cento), mentre la distribuzione geografica vede la presenza prevalente di investitori esteri (tra cui Regno Unito col 44 per cento e la Francia con l’11 per cento) e dell’Italia con il 31 per cento. Citi e Goldman Sachs hanno agito in qualità di global coordinators e joint bookrunners, insieme a Banca Akros (parte correlata dell’emittente), Barclays, Bnp Paribas, Ubs e Mediobanca in qualità di joint bookrunners. (Com)