- "In bocca al lupo ad Arianna Volante, neo assessore al Comune di Cassino. Sono sicuro che saprà interpretare nel migliore dei modi questa funzione. Ha l'età e l'entusiasmo giusto per lavorare al meglio per la città. A lei e all'amministrazione di Cassino il sostegno e la vicinanza della Regione Lazio". Lo dichiara in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini (Pd). (Com)