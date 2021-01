Fisco: Agenzia entrate, con Cie semaforo verde a tutti i servizi online (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre online, prosegue la nota, sarà disponibile il “cassetto fiscale” dove è possibile verificare la propria posizione con il fisco: solo nel 2020 è stato consultato 42 milioni di volte. Attraverso i servizi della Riscossione sarà inoltre possibile ad uno sportello virtuale che consente di svolgere in autonomia la maggior parte delle operazioni che si richiedono comunemente negli uffici. Entrando con le proprie credenziali si possono presentare richieste di rateizzazione ottenendo automaticamente il relativo piano di pagamento. Sarà poi possibile controllare la presenza di cartelle, avvisi e lo stato dei pagamenti e chiedere di sospendere la riscossione nei casi previsti dalla legge 228/2012. I contribuenti interessati possono recuperare anche la comunicazione e i bollettini della “rottamazione” delle cartelle, attivare il servizio di alert per ricevere i promemoria delle proprie scadenze oppure pagare. Anche scegliendo di autenticarsi con la Cie, prosegue la nota, se l’utente identificato è stato precedentemente incaricato da una impresa, da un professionista o da un ente non commerciale ad operare per loro conto, oltre che per sé stesso, potrà scegliere di operare per il soggetto che lo ha incaricato. (Com)