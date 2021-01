Roma: Raggi, servono più poteri e risorse, Aula sia unita per portare a casa risultato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma servono più poteri e risorse: "ho ripetutamente chiesto al governo e al Parlamento una riflessione sulla possibilità di avere maggiori poteri e risorse per la Capitale". Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervenendo durante l'Assemblea capitolina dedicata alla mozione sui poteri e le risorse per Roma Capitale. "Roma è stata riconosciuta Capitale in modo formale ma sappiamo bene quanto questi riconoscimenti formali non abbiano un contrappeso dal punto di vista sostanziale", ha aggiunto Raggi che, rivolgendosi ai consiglieri d'Aula, ha chiesto di iniziare "a lavorare sugli elementi che ci uniscono a prescindere da quelli che ci dividono. Penso ad esempio al tema della semplificazione normativa e della sburocratizzazione: ho chiesto più volte di semplificare il codice degli appalti. Pretendiamo un accordo intanto sui punti comuni in discussione. Abbiamo bisogno - ha ribadito Raggi - di più fondi, come tutte le Capitali del mondo, non solo in occasione di provvedimenti specifici. Anche questo è un minimo comune denominatore per portare a casa un risultato". (segue) (Rer)