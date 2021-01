Roma: Raggi, servono più poteri e risorse, Aula sia unita per portare a casa risultato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo bisogno di essere uniti e parlare una sola voce per porci con il Governo come interlocutori credibili - ha continuato la sindaca Raggi -. Per utilizzare le parole del Santo Padre: 'questo è il momento del noi'. Siamo una squadra, abbiamo a cuore la città, la Capitale e il Paese, ce le meritiamo. Credo che dobbiamo parlare con voce unitaria a cittadini e Governo, superare particolarismi politici e differenze ideologiche per lavorare sulle esigenze di una città duramente colpita dalla pandemia. Vi chiederei - ha concluso Raggi - di riflettere e procedere per gradi lavoriamo sugli elementi che ci uniscono, al di à delle visioni che a volte ci fanno trovare contrapposti". (Rer)