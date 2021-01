Roma: Fd'I, M5s boccia mozione per sostegni a disabili colpiti da emergenza Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È vergognoso che gli esponenti del Movimento 5 stelle capitolino, tra l'altro nascondendosi visto che non hanno proferito parola, abbiano bocciato la nostra mozione che intendeva fornire sostegni e cure alle persone con disabilità rimaste sole a causa dell'emergenza sanitaria da coronavirus". Lo dichiarano in una nota gli esponenti di Fratelli d'Italia Francesco Figliomeni, primo firmatario della mozione, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio e i consiglieri comunali Lavinia Mennuni e Rachele Mussolini. "Infatti queste persone fragili, se contagiate potrebbero sviluppare delle patologie più severe e incorrere in gravi rischi per la loro salute considerando anche che, molto spesso, incontrano degli ostacoli tra cui l'impossibilità di potersi igienizzare in maniera autonoma e altre difficoltà quotidiane - aggiungono -. A differenza dei 5 stelle che purtroppo conoscono poco la parola solidarietà, come Fratelli d'Italia continueremo a batterci affinché, anche tramite il coinvolgimento delle altre Istituzioni regionali e governative, venga assicurata una maggiore tutela a queste persone fragili e, in molti casi, ai loro familiari specie se anziani che, come noto, sono i soggetti più vulnerabili al virus", concludono. (Com)