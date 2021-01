Grecia-Turchia: Dipartimento Stato Usa saluta con favore annuncio su ripresa colloqui (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto oggi fonti diplomatiche ad Atene hanno smentito la possibilità di un incontro tra i ministri degli Esteri di Grecia e Turchia, rispettivamente Nikos Dendias e Mevlut Cavusoglu per il 25 gennaio, nell'ambito della ripresa dei colloqui esplorativi tra i due Paesi, come dichiarato ieri dal ministero degli Esteri turco. “Il ministro degli Esteri greco intrattiene da diversi anni un rapporto amichevole con il suo omologo turco, ma non è stato programmato né concordato un incontro tra i due nelle prossime settimane. Dendias, ovviamente, resta aperto alla possibilità di un incontro con Cavusoglu, quando le condizioni lo consentiranno”, affermano le fonti. (segue) (Nys)