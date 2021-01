Fao: Ciarla (Arsial), complimenti a Martina, nuovo ruolo è riconoscimento importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio fare i complimenti e gli auguri a Maurizio Martina per l'importante ruolo che si appresta a svolgere. Un riconoscimento importante alla sua esperienza e al suo contributo nella valorizzazione del sistema agroalimentare italiano, anche nell'ottica di un legame sempre più stretto tra il Polo agroalimentare dell'Onu e la Capitale". Lo dichiara in una nota Mario Ciarla, presidente Arsial, Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio. (Com)