Abruzzo: Sospiri, nel 2020 messe in campo finanze per 184 milioni di euro

- Il 2020 è stato un anno difficile ma molto intenso per la quantità di lavoro svolto: un impegno reso possibile dai colleghi di maggioranza e dalle opposizioni con cui ho sempre avuto un rapporto franco, sereno e produttivo. Così il presidente del Consiglio regionale abruzzese, Lorenzo Sospiri, parlando con i giornalisti al termine di una conferenza stampa oggi all’Aquila. “Il governo centrale non è stato tenero con la nostra Regione: il nostro sforzo normativo, essenziale per sostenere la società durante l’emergenza, non è stato sempre compreso e più volte siamo stati costretti a dare chiarimenti e attuare correttivi in tempi molto brevi”, ha spiegato, ricordando che “sono state messe in campo finanze per oltre 184 milioni di euro”. L’azione legislativa del Consiglio, ha continuato, ha posto le basi per la realizzazione del Covid Hospital di Pescara. “Un modello da esportare, e un presidio che ha consentito a tutti gli ospedali abruzzesi di non occupare interamente i propri reparti con malati Covid, mantenendo la continuità assistenziale ordinaria”, ha aggiunto. (segue) (Gru)