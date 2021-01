Viabilità: su A8 annullate chiusure notturne svincoli Busto Arsizio, Castronno e Solbiate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A8 Milano-Varese sono state annullate le chiusure notturne degli svincoli di Busto Arsizio e di Castronno, che erano previste dalle 22 di questa sera martedì 12 alle 5 di mercoledì 13 gennaio. Annullata anche la chiusura dello svincolo di Solbiate Arno, che era prevista dalle 21 di giovedì 14 alle 5 di venerdì 15 gennaio, sarà chiuso lo svincolo di Solbiate Arno, in uscita per chi proviene da Milano. Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico sono state annullate le chiusure delle stazioni di Besnate e di Sesto Calende Vergiate, che erano previste dalle 21 di giovedì 14 alle 5 di venerdì 15 gennaio. Lo fa sapere la società Autostrade in una nota.(com)