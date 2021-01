Lazio: Novelli (M5s), ok a Piano assetto Riserva naturale Acquafredda grazie a opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un grande risultato oggi in commissione Agricoltura e ambiente con l'approvazione del Piano d'assetto della Riserva naturale di Acquafredda, grazie alla responsabilità del Movimento 5 stelle e dell'opposizione che rimangono in Commissione non facendo mancare il numero legale ed evitando il commissariamento del piano stesso". Lo dichiara il consigliere regionale M5s del Lazio, Valerio Novelli, presidente della commissione Agricoltura e ambiente della Regione Lazio. "Non è accettabile rispetto ad atti così importanti che riguardano la collettività - aggiunge - un totale disinteresse da parte di una maggioranza irresponsabile, che, presente con un solo consigliere, ha rischiato di far mancare il numero legale per lo svolgimento della Commissione e di far saltare quindi l'approvazione del provvedimento di un'area protetta attualmente sotto commissariamento". (segue) (Com)