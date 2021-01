Lazio: Novelli (M5s), ok a Piano assetto Riserva naturale Acquafredda grazie a opposizioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Entrando nel merito è stato approvato un atto che da un lato mette un freno alle speculazioni edilizie e dall'altro guarda allo sviluppo sostenibile dell'area - prosegue Novelli - Abbiamo messo le basi per consentire agli imprenditori agricoli di diversificare la propria attività nel rispetto della tutela dell'area verde e, con l'abrogazione del progetto scheda 9, si pone uno stop deciso al rischio di una speculazione edilizia di oltre 180mila metri cubi sui terreni Apsa (Amministrazione patrimonio sede apostolica). Con l'ok al provvedimento di oggi arriviamo al quinto piano d'assetto approvato dalla Commissione presieduta dal M5s e al quinto monumento naturale che viene istituito in questa legislatura. Sempre in data odierna, infatti, abbiamo votato anche l'istituzione del Monumento naturale di Valle S.Angelo a Morolo. Sono risultati mai raggiunti prima, da quando sono state istituite le aree naturali protette, segno della forte impronta ambientalista della Commissione. Ora il prossimo passaggio sarà l'approvazione del Piano d'assetto in Consiglio regionale così da mettere definitivamente sotto tutela un'area naturale importantissima della nostra Regione", conclude Novelli. (Com)