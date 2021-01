Governo: Rospi (Pp), i responsabili? Maggioranza non può reggersi su "aiutini"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il deputato e presidente di Popolo protagonista, Gianluca Rospi, "la maggioranza non può reggersi con l’aiuto di singoli parlamentari, o come vengono chiamati adesso dai 'responsabili'. Questi parlamentari - continua il deputato in una nota - dovrebbero costituire un‘identità politica vera e propria alla Camera e al Senato che abbia una struttura e un progetto serio e concreto per il Paese. Non trovo affatto incoraggiante pensare di consegnare l’Italia a un gruppetto di persone, non coeso o unito dagli stessi valori, ma messo lì per sistemare le carte in tavola di qualcuno e basta. Serve una guida sicura - conclude Rospi - o il Paese andrà ancora di più allo sbando". (Com)