Ue: Enria (Bce), facilitare fusioni e acquisizioni tra banche

- Il presidente del Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (Bce), Andrea Enria, insiste sulla necessità di facilitare le fusioni e le acquisizioni tra gli istituti di credito dell'Eurozona. L'obiettivo è rendere il sistema bancario europeo, che attualmente soffre di scarsa redditività e frammentazione, in grado di competere con i concorrenti internazionali grazie al suo consolidamento, anche transfrontaliero. A tal fine, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeutung”, Enria ha presentato oggi le linee guida della Bce per le fusioni e acquisizioni tra istituti di credito dell'area dell'euro. Il documento, ha affermato Enria, è “una guida al consolidamento, aiuta la Bce a essere compresa, rende più prevedibile l'azione di vigilanza ed evita errori di valutazione delle aspettative” di controllo, “a vantaggio di tutti”. Grazie a fusioni e acquisizioni, le banche europee diverranno più competitive. Inoltre, per gli istituti di credito, il consolidamento può fungere da incentivo ad aumentare gli investimenti in tecnologia e digitalizzazione. Secondo Enria, il divario tra le banche dell'Eurozona e le principali concorrenti negli Stati Uniti “deve essere ridotto”. (segue) (Geb)