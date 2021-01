Ue: Enria (Bce), facilitare fusioni e acquisizioni tra banche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per facilitare il consolidamento del settore bancario europeo, da luglio scorso, la Bce ha disposto che la banca nata da una fusione o acquisizione “non deve far fronte a requisiti patrimoniali regolamentari eccessivi, se dispone di un piano di integrazione convincente”. Le autorità di vigilanza informano gli istituti di credito in merito “alle loro idee sull'adeguatezza patrimoniale utilizzata come cuscinetto di perdita in una fase iniziale”. Temporaneamente, le banche possono fare affidamento su modelli interni per calcolare i requisiti patrimoniali. Per la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la Bce intende, dunque, accelerare la “badwill”. Si tratta dell'effetto di reddito che si verifica quando il prezzo di acquisto di una banca è inferiore al valore di bilancio del patrimonio netto. Questo è il caso di quasi tutte le banche europee perché le loro azioni sono attualmente scambiate al di sotto del valore contabile. Secondo la Bce, gli istituti di credito dell'Eurozona dovrebbero utilizzare la “badwill” per rafforzare il proprio patrimonio, ma non per dividendi. (Geb)