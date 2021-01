Covid: Gualtieri, nei prossimi giorni Cdm su scostamento bilancio, non compatibile con crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nei prossimi giorni, forse già giovedì, faremo un Consiglio dei ministri per chiedere l'autorizzazione al Parlamento per fare un nuovo scostamento di bilancio, atto che naturalmente richiede un governo nella pienezza delle sue funzioni, e non è compatibile con una crisi di governo". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, intervistato da Radio Popolare di Milano. "Faremo questo e poi, mentre il Parlamento voterà auspicabilmente questo scostamento, predisporremo i contenuti del decreto per arrivare dopo il voto alla sua approvazione", ha aggiunto.(Rin)