Iran: ministro Esteri Zarif, non rinegozieremo accordo sul nucleare

- Gli Stati Uniti e il Regno Unito devono sapere che l’Iran non rinegozierà i termini dell’accordo internazionale sul nucleare (Jcpoa), firmato a Vienna nel 2015. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif. Sottolineando che dopo il ritiro unilaterale dal Jcpoa gli Usa hanno imposto sanzioni contro l’Iran, Zarif ha aggiunto che nelle circostanze attuali un ritorno di Washington nell’accordo non è sufficiente, e la mossa deve apportare “benefici economici” a Teheran. “Rimuovere le sanzioni è la priorità per la guida suprema della Rivoluzione islamica e i funzionari iraniani. Dopo di ciò, sarà considerata la questione del ritorno Usa all’accordo sul nucleare”, ha detto il ministro, ripreso dall'agenzia di stampa iraniana "Mehr". Gli Usa e l’Europa, ha proseguito Zarif, non hanno rispettato i loro impegni riguardo al Jcpoa, e di conseguenza la Repubblica islamica ha ridotto i suoi obblighi avviando l’arricchimento dell’uranio fino al 20 per cento. “Gli europei e gli americani devono sapere che non rinegozieremo ciò su cui abbiamo già concordato. Non sono queste le regole del negoziato”, ha aggiunto. Tutto il mondo ritiene che la politica di “massima pressione” degli Usa contro l’Iran sia fallita, ha aggiunto il ministro degli Esteri, sottolineando che se gli Usa ritorneranno nel Jcpoa e soddisferanno i loro impegni, anche la Repubblica islamica rispetterà i suoi obblighi. (Res)