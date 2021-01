Usa-Israele: riunione gruppo politico-militare incentrata su nuovi aspetti cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Funzionari civili e militari statunitensi e israeliani hanno tenuto oggi in presenza e in videoconferenza la 47ma riunione del gruppo politico-militare congiunto (Jpmg). Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato Usa. Le parti, si legge, “hanno accolto con favore l’ultimo ciclo di discussioni, come riflesso dell’impegno degli Stati Uniti e di Israele per promuovere politiche condivise, per affrontare minacce e preoccupazioni comuni e identificare nuove aree di cooperazione in materia di sicurezza”. Secondo il Jpmg, vi è la “consapevolezza che un Israele forte e sicuro (e in pace con i vicini) sia fondamentale per gli interessi strategici degli Stati Uniti”. (segue) (Nys)