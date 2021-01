Usa-Israele: riunione gruppo politico-militare incentrata su nuovi aspetti cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, gli Stati Uniti e Israele mantengono una cooperazione unica e solida sulla difesa contro i missili balistici, con conseguente sviluppo di capacità senza precedenti, proteggendo sia i membri del servizio israeliano che statunitense e i cittadini. Alla luce delle crescenti minacce alla sicurezza in Medio Oriente dovute alla produzione iraniana e alla proliferazione di sistemi d'arma avanzati, come missili da crociera, sistemi aerei senza pilota e missili balistici, entrambi i governi hanno sottolineato la reciproca necessità di rafforzare la cooperazione per contrastare tali minacce e promuovere un concetto operativo integrato di difesa aerea e missilistica, si legge nella dichiarazione. La riunione del Jpmg di oggi ha ribadito la ferrea partnership strategica tra gli Stati Uniti e Israele, sottolineando un impegno reciproco a promuovere la collaborazione a sostegno della sicurezza regionale e rafforzare i risultati storici degli Accordi di Abramo. (Nys)