Lavoro: Rossomando (Pd), con convenzione Oil Italia in prima fila contro violenza

- "Con la ratifica della convenzione Oil sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, l’Italia si pone in prima fila nel contrasto di questi fenomeni. Nel nostro paese il 9 per cento delle donne, oltre 1 milione 400 mila, ha subito molestie o ricatti sul lavoro. Oltre 1 milione di donne ha subito ricatti sessuali durante la propria carriera per l'assunzione o il mantenimento del posto di lavoro". Lo ha detto in Aula la senatrice del Pd, Anna Rossomando, nell'ambito della ratifica della convenzione Oil. "In questo quadro l'Organizzazione internazionale del lavoro ha approvato la convenzione che estende la definizione di reati come violenza e molestia anche a stalking e mobbing e assimila anche le comunicazioni per via telematica, ad esempio chat e mail, a luogo di lavoro, estendendo anche a questi ambiti la punibilità - ha aggiunto -. Oggi è necessaria una globalizzazione dei diritti contro lo sfruttamento delle persone e la ratifica della convenzione Oil ci fa fare un netto passo avanti. Investire sulla qualità del lavoro significa andare avanti con un impegno convinto e fermo a legiferare su questi temi ed attuare in pieno la Costituzione".(com)