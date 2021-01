© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non siamo irresponsabili, è irresponsabile un governo immobile. Non riusciamo ad incidere in questo esecutivo. Se non ci vogliono e hanno altri numeri per far andare avanti questo governo, lo facciano". Lo ha affermato il coordinatore nazionale di Italia viva, Ettore Rosato, ospite di RaiNews24. "Non andremo ad elezioni", ha aggiunto il parlamentare. (Rin)