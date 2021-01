Lazio: Patanè (Pd), commissione Ambiente dice no a cementificazione Riserva Acquafredda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È una grande soddisfazione poter annunciare che oggi la commissione Ambiente del Consiglio regionale del Lazio ha approvato il Piano della Riserva naturale dell'Acquafredda che non prevede nuove cementificazioni". Così in un comunicato Eugenio Patanè, consigliere del Pd e componente della commissione Ambiente e Agricoltura alla Pisana."Il piano era stato oggetto nelle scorse settimane - prosegue Patanè - di speciose ricostruzioni da parte di vari soggetti. Ebbene, con emendamenti presentati dalle forze politiche di maggioranza - Pd, Lista civica Zingaretti ed Europa Verde - e dal Movimento 5 stelle, la Commissione ha stralciato ed eliminato la famosa scheda 9 che comportava la realizzazione di decine di migliaia di metri cubi all'interno del Parco nei famosi 6 ettari di proprietà del Vaticano. Quelle edificazioni dunque non si potranno più realizzare". (segue) (Com)