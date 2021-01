Lazio: Patanè (Pd), commissione Ambiente dice no a cementificazione Riserva Acquafredda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A giugno come Partito democratico avevamo preso un impegno con i cittadini che abbiamo mantenuto. La battaglia sul tema del Parco dell'Acquafredda però non finisce qui: ora dobbiamo, da un lato sventare la compensazione illegittima dei 210.000 metri cubi voluta dalla Giunta Alemanno, e dall'altro realizzare le infrastrutture ambientali al servizio del parco che il piano prevede. A cominciare dalla realizzazione della Casa del Parco che sarà realizzata nel Casale al n.143 di Via dell'Acquafredda, di proprietà del Comune di Roma, e per la quale con un mio emendamento abbiamo stanziato nel bilancio circa 150mila euro per la sua riqualificazione. Voglio ringraziare - conclude Patanè - tutti i cittadini che si sono interessati e tutte le forze politche territoriali che hanno posto il tema e che hanno creduto in noi". (Com)