Roma: Raggi, riconoscimenti formali per Capitale non tollerabile, occorre riforma poteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La riforma dei poteri e il riconoscimento di risorse e funzione per le nostra città è un tema fondamentale per Roma. La nostra città è di fatto da 150 anni la Capitale di Italia, riconosciuta dalla Costituzione, ma sappiamo bene quanto questi riconoscimenti formali non abbiano un contrappeso sostanziale. Questo sta diventando non più tollerabile". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi intervenendo in Assemblea Capitolina dedicata alla mozione bipartisan, a prima firma del presidente M5s dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito, che chiede più poteri e risorse per Roma. "Sapete quanto io abbia chiesto una riflessione a Governo e Parlamento sul ruolo della Capitale - ha aggiunto Raggi -. Oggi questo Consiglio arriva in un momento in cui, anche per effetto della pandemia, ci rendiamo conto di quanto sia importante essere flessibili e rapidi, abbiamo chiesto nuovi strumenti e anche il Governo ce ne ha dotato. E' sotto gli occhi di tutti la necessità di un ripensamento. Roma è la Capitale d'Italia, è la Capitale di tutti. E' necessario affrontare questi discorsi in maniera unitaria e corale - ha sottolineato Raggi -. Se saremo in grado di cogliere gli investimenti e le opportunità del Recovery fund, del Giubileo 2025, della candidatura che abbiamo presentato al Governo per ospitare Expo 2030 credo che si apriranno 10 anni di grandi opportunità per la città. Potremmo recuperare quel gap infrastrutturale di cui spesso ci lamentiamo", ha concluso Raggi. (Rer)