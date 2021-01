Roma: Ciaccheri (Municipio VIII), lanciamo raccolta coperte e sacchi a pelo per senzatetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione dell’accoglienza a Roma è sempre più drammatica. Le temperature stanno scendendo e l'insufficienza del piano di accoglienza cittadino diventa un potenziale pericolo per centinaia di persone che in questo momento in città scontano la loro condizione di fragilità. L'emergenza coronoavirus per loro è un motivo di ulteriore sofferenza e isolamento". Lo dichiara in una nota il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri. "Per questo, dopo aver aperto due centri municipali per l'emergenza freddo, uno nel quartiere di Tor Marancia e l'altro sull'Ostiense, abbiamo deciso di dare un segnale assieme a chi in queste settimane non si è mai fermato per sostenere la parte più in difficoltà della città - spiega -. Giovedì 14 dicembre lanciamo una raccolta straordinaria di coperte e sacchi a pelo, davanti a sei scuole dei nostri quartieri, durante gli orari di ingresso e di uscita delle scuole. L’iniziativa sarà realizzata con il coinvolgimento delle volontarie e dei volontari di Municipio solidale, la rete nata sul territorio da marzo scorso e legata ai bisogni crescenti derivanti dalla crisi dovuta al Covid-19, e in collaborazione con la Comunità di Sant'Egidio - aggiunge -. Questa può essere una piccola goccia per frenare la situazione già drammatica che conta già le prime vittime. Un grido ed un segnale per chiedere una risposta urgente, vista anche la disponibilità di Federalberghi, per correre ai ripari con un piano straordinario d'accoglienza, in assenza di una strategia già preparata e pronta", conclude. (Com)