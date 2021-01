Ostia: Taverna, Stato c'è e combatte malaffare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Diciassette imputati, condanne per oltre 150 anni alla Mafia. Lo Stato si riprende i propri spazi, e rimette al centro di quegli spazi la liberta, l'onesta, e quel sogno che è la legalità per cui tutti noi combattiamo. Oggi viene punito chi invece imponeva a suon di violenza e arroganza se stesso e il poter delle famiglie lasciate liberi per decenni di fare ciò che volevano. Dove non c'è lo Stato la mafia accresce i suoi affari. Oggi lo Stato c'è e combatte il malaffare ogni giorno". Lo ha scritto su Facebook la senatrice del Movimento cinque stelle Paola Taverna, vicepresidente del Senato. (Rin)