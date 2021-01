Municipio Roma I: Monteverde-Santoloce, per Campo Testaccio aspettiamo piano Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con oggi l'Assemblea capitolina ha riassegnato la competenza sull'area sportiva di Campo Testaccio, votando una delibera promossa dal consigliere Angelo Diario e concludendo un percorso iniziato prima dell'estate, che ancora oggi risulta incomprensibile a qualsiasi cittadino sia interessato allo sport in questa città". Lo dichiarano in una nota Emiliano Monteverde e Claudia Santoloce, rispettivamente assessore alle Politiche Sociali e presidente della commissione Politiche Sociali del Municipio Roma I Centro. "La competenza dell'area di Campo Testaccio era stata attribuita con una delibera della stessa Assemblea capitolina al Municipio Roma I Centro, che conseguentemente si era subito attivato al fine di rendere disponibile lo storico Campo alla cittadinanza e fruibile a tutte e tutti, grandi e piccini - spiegano -. Il Municipio I era arrivato a un accordo con la Regione Lazio, che con la delibera del 14 luglio 2020 aveva messo a disposizione fondi per un intervento volto ad animare e manutenere l'area, con l'agenzia pubblica Asp asilo Savoia. Oggi apprendiamo che il comune ha deciso di riprendersi la competenza e avocare a sé nuovamente il campo. Attendiamo dunque di conoscere quale sia il piano del Campidoglio, ora che spetta nuovamente al comune di Roma rendere fruibile l'area, ridarle vita e restituire il Campo Testaccio nuovamente a Roma e ai suoi cittadini e cittadine - aggiungono -. Vogliamo da sempre che l'area torni a disposizione dello sport e della collettività, in quanto bene comune da valorizzare e curare. Continuiamo a lavorare affinché il Campo Testaccio torni il prima possibile a essere spazio aperto, condiviso, collettivo e pubblico", concludono.(Com)