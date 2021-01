Germania: si ferma la crescita della popolazione, i tedeschi sono 83,2 milioni nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta dal 2011, in Germania la crescita della popolazione si è fermata, con 83,2 milioni di tedeschi nel 2020. È quanto si apprende dai dati preliminari diffusi dall'Ufficio federale di statistica (Stba). Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la ragione principale di questa stagnazione demografica è il declino del numero di immigrati, unito all'aumento dei decessi e alla riduzione delle nascite. Per lo Stba, la pandemia di coronavirus potrebbe aver avuto un ruolo in questi sviluppi. Dalla riunificazione della Germania nel 1990, la popolazione del Paese è quasi sempre aumentata, tranne che nel 1998 e tra il 2003 e il 2010. Tuttavia, l'incremento demografica è derivato “esclusivamente da una migrazione netta positiva”, ossia dal fatto gli immigrati hanno superato gli emigrati. Al riguardo, lo Stba evidenzia che, senza questo aumento degli immigrati, gli abitanti della Germania sarebbero diminuiti dal 1972, poiché “da allora, ogni anno, sono morte più persone di quante ne siano nate”. (Geb)