Imprese: 10 manager indagati per tangenti, per la procura di Milano Leonardo è parte offesa

- Dieci manager di Leonardo risultano essere indagati, a vario titolo, nell’ambito di un’inchiesta condotta dalla procura di Milano con al centro le ipotesi di riciclaggio, corruzione tra privati e reati fiscali. Stando alla ricostruzione dei militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza, coordinati dal pubblico ministero Gaetano Ruta, alcuni dirigenti della società fornitrice Trans-Part srl, con sede a Milano, avrebbero corrisposto ai manager del gruppo ex Finmeccanica regalie e compensi per ottenere delle commesse, anche a fronte di contratti fittizi. Oggi gli agenti della finanza sono stati nelle sedi del gruppo italiano attivo nel settore della difesa, aerospazio e sicurezza a Roma e Pomigliano d’Arco (Na), per acquisire documenti. Nell’inchiesta Leonardo risulta essere parte offesa e, da quanto si è saputo, sta collaborando con gli inquirenti milanesi.(Rem)