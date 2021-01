Covid: Simeone (FI), bene campagna vaccini nel Lazio, ma riprendere attività ordinaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel corso della commissione Sanità, che si è svolta oggi in modalità telematica, è stato dato il parere favorevole alla nomina di Fabrizio d'Alba quale nuovo direttore generale del Policlinico Umberto I". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale di Forza Italia Lazio e presidente della commissione regionale Sanità, Giuseppe Simeone. "Al neo direttore, che ho avuto modo di conoscere e apprezzare nel corso di questi anni anche come direttore della Asl Roma 6, per la sua professionalità e dedizione, voglio fare i miei migliori auguri di buon lavoro certo che saprà implementare e migliorare l'offerta sanitaria di una delle strutture di riferimento del Lazio. Contestualmente in commissione abbiamo audito l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, in merito all'andamento della campagna di vaccinazione contro il Covid-19 e della curva epidemiologica nel Lazio - aggiunge Simeone -. Siamo finalmente entrati in una fase in cui abbiamo gli strumenti, il vaccino in primis, per combattere questo virus e non essere costretti solo a subirlo come accaduto in precedenza. Entro il 28 gennaio si dovrebbe chiudere la procedura di vaccinazione del personale sanitario che opera in prima linea nelle strutture ospedaliere e nelle Rsa del Lazio, oltre che quella dei pazienti qui ricoverati e si passerà alla fase successiva". (segue) (Com)