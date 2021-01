Covid: Simeone (FI), bene campagna vaccini nel Lazio, ma riprendere attività ordinaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel corso della commissione ho chiesto all'assessore D'Amato di mantenere alta l'attenzione assicurandosi che i criteri e le priorità nell'erogazione dei vaccini contro il Covid-19 siano rispettati anche nel caso si debba ricorrere alla cosiddetta 'panchina' qualora ci siano defezioni improvvise rispetto alla calendarizzazione effettuata - prosegue Simeone -. Inoltre è indispensabile riportare a regime l'attività diagnostica e mettere in atto tutti gli strumenti necessari al fine di ridurre le liste di attesa che ogni giorno diventano più ingestibili, sia per l'ordinario che per i pazienti guariti dal Covid che necessitano di specifici esami diagnostici, al fine di comprendere come e quali ripercussioni la malattia possa aver comportato e che non possono attendere, come purtroppo accade, dieci mesi per effettuare un Tac ai polmoni - spiega -. Analogamente non possiamo perdere di vista la ripresa degli screening e delle attività connesse di prevenzione che hanno subito un brusco arresto proprio a causa del dilagare della pandemia. Il sistema sanitario deve tornare operativo e puntare all'efficienza lavorando di pari passo alla lotta contro la diffusione del Covid-19 e garantendo accessibilità alle prestazioni a tutti i cittadini", conclude Simeone. (Com)