Yemen: Ue, con decisione Usa su Houthi più difficile risoluzione conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La designazione statunitense di Ansar Allah, meglio noto come il gruppo ribelle sciita yemenita Houthi, come Organizzazione terroristica straniera, oltre alla designazione di tre dei suoi leader, rischia di rendere più difficili gli sforzi guidati dalle Nazioni Unite per raggiungere una soluzione globale al conflitto nello Yemen. Ciò complicherà il necessario impegno diplomatico con Ansar Allah e il lavoro della comunità internazionale su questioni politiche, umanitarie e di sviluppo. Lo ha dichiarato il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae). L'Unione europea, ha spiegato il Seae, è particolarmente preoccupata per l'impatto di questa decisione sulla situazione umanitaria nello Yemen, attualmente a rischio imminente di una carestia diffusa. "È probabile che la designazione abbia effetti dirompenti sulla fornitura di aiuti umanitari finanziati dalla comunità internazionale e aggravi ulteriormente la crisi economica risultante da oltre cinque anni di conflitto", ha scritto il Seae in una nota. L'Ue resta convinta che solo una soluzione politica inclusiva possa porre fine al conflitto nello Yemen e continuerà a promuovere il dialogo tra tutte le parti. In coordinamento con la comunità internazionale, l'Ue è pronta a sostenere gli sforzi che mitigano l'impatto della designazione sull'erogazione degli aiuti e sull'economia, con una particolare attenzione alla funzionalità del settore privato. (Beb)