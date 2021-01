India: coronavirus, governo ha ordinato 61,5 milioni di dosi per avvio campagna vaccinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo indiano ha ordinato finora oltre 60 milioni di dosi di vaccini contro il coronavirus per l’avvio della campagna di vaccinazione, il 16 gennaio, e oggi sono stati organizzati nove voli per trasportare 5,65 milioni di dosi dall’hub di Pune ad altre 13 città. La società pubblica Hll Lifecare per conto del ministero della Sanità ha emesso ieri un ordine al Serum Institute of India (Sii) per altre 45 milioni di dosi di Covishield, come è stato chiamato nel Paese il vaccino sviluppato dall’Università di Oxford e dal gruppo farmaceutico anglo-svedese AstraZeneca. Il prezzo è di 200 rupie (2,24 euro) a dose più l’imposta centrale sui beni e i servizi (Gst). L’ordine si è aggiunto a quello precedente di undici milioni di dosi, per un costo complessivo di 11,76 miliardi di rupie (131,63 milioni di euro circa). Inoltre, sono stati ordinati 5,5 milioni di dosi di Covaxin, l’altro vaccino approvato dall’ente di vigilanza sui farmaci, al produttore nazionale Bharat Biotech, per 1,62 miliardi di rupie (18,13 milioni di euro circa). Riguardo alle esportazioni, il ministro degli Esteri, Subrahmanyam Jaishankar, ha annunciato che verrà presa una decisione nelle prossime settimane.(Inn)